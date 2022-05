Manuel Bortuzzo e Lulù, dopo la rottura lui va con la ex: le foto insieme a una festa (Di martedì 3 maggio 2022) La rottura fra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè dopo il GFVip fa ancora parlare. Il nuotatore è stato avvistato di nuovo insieme all’ex fidanzata Federica Pizzi. La principessa e Manuel si sono conosciuti dentro la casa più spiata d’Italia e poco prima della fine del reality si sono dichiarati amore eterno progettando anche dei figli. Qualcosa è andato storto e Manuel ha annunciato la rottura e l’impossibilità di superare le divergenze. Per i fan potrebbe esserci stato un ritorno di fiamma con l’ex fidanzata. Manuel e Federica si sono frequentati fino all’ingresso nella casa e stavano insieme quando è avvenuta la sparatoria che ha cambiato la vita del ragazzo. Il popolo del web si è subito diviso tra ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 3 maggio 2022) LafraSelassièil GFVip fa ancora parlare. Il nuotatore è stato avvistato di nuovoall’ex fidanzata Federica Pizzi. La principessa esi sono conosciuti dentro la casa più spiata d’Italia e poco prima della fine del reality si sono dichiarati amore eterno progettando anche dei figli. Qualcosa è andato storto eha annunciato lae l’impossibilità di superare le divergenze. Per i fan potrebbe esserci stato un ritorno di fiamma con l’ex fidanzata.e Federica si sono frequentati fino all’ingresso nella casa e stavanoquando è avvenuta la sparatoria che ha cambiato la vita del ragazzo. Il popolo del web si è subito diviso tra ...

