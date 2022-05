Manchester United: tre club in Liga vogliono Juan Mata (Di martedì 3 maggio 2022) Juan Mata è uno dei calciatori che potrebbe rescindere il suo contratto il prossimo giugno. Per il centrocampista del Manchester United... Leggi su calciomercato (Di martedì 3 maggio 2022)è uno dei calciatori che potrebbe rescindere il suo contratto il prossimo giugno. Per il centrocampista del...

Advertising

Naija_PR : Mata Matters! Manchester United scores. It's Cristiano Ronaldo!!! MUN 2-0 BRE - AlfredoPedulla : “Milinkovic, Juve, Pogba, Manchester Utd: la giostra parte con 70 milioni”. Conferme sul forse interesse #United del 17 aprile: sarà asta - sportli26181512 : Manchester United: tre club in Liga vogliono Juan Mata: Juan Mata è uno dei calciatori che potrebbe rescindere il s… - TUDNMEX : ¿Incluido CR7? ?? Rangnick anticipa 'limpia' en Manchester United - KunGrax : RT @86_longo: ?? Decisione presa, Milinkovic Savic lascerà la Lazio al termine della stagione. Lotito non può chiudere più i 120 milioni di… -