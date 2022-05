Manchester City | De Bruyne | «Non sarà come all’andata Vogliamo la Champions»

Leggi su calcionews24

Kevin De Bruyne ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match tra Manchester City e Real Madrid. LE PAROLE – «Mi aspetto due squadre offensive, una partita diversa rispetto a quella dell'andata. Da giocatore speri sempre di vincere trofei, ma vincere la Champions League è difficile. Paragoni con la semifinale del 2016 contro il Real? Siamo più in forma, sulla buona strada e ancora non abbiamo raggiunto il nostro apice. L'unica critica è che non abbiamo ancora vinto. La nostra costanza è stata incredibile, con Guardiola sono cresciuto sotto vari aspetti, ma è difficile dire se sarebbe stato così con un altro allenatore.