Mancette | poco lungimirante Il leghista Siri attacca il bonus di Draghi

Advertising

zazoomblog : Dispensare mancette è poco lungimirante e dannoso Su Affari il leghista Siri attacca il bonus di Draghi. Vota -… - simonamancini24 : RT @Affaritaliani: Bonus 200 euro, 'dispensare mancette è poco lungimirante e dannoso'. Vota - Affaritaliani : Bonus 200 euro, 'dispensare mancette è poco lungimirante e dannoso'. Vota - LauraGi63815697 : @Piero43 @matteoc1951 @GiuseppeConteIT Ci avete trascinati in guerra! Fra poco ci saranno razionamenti e licenziame… -

Zazoom Blog

... ma chi ha votato a sinistra è stato ripagato con la moneta della responsabilità che ha sdoganato leggi che con la giustizia sociale hannoa che vedere (salvo mance oelargite per il ..."Capisco ci siano questioni organizzative non diconto - aggiunge il parlamentare dem - ma ... Ma, nonostante una manovra piena di, non era stato ricavato un solo centesimo per la misura. ... Dispensare mancette è poco lungimirante e dannoso Su Affari il leghista Siri attacca il bonus di Draghi Vota Dispensare mancette per ottenere l’effetto sedativo degli animi lo ritengo poco lungimirante e per certi versi dannoso. Sicuramente ricevere tutti in una volta 200 euro in più fa comodo ma 200 euro ...Un paio di giorni fa si è celebrato il congresso di Articolo Uno con l'elezione a segretario di Roberto Speranza. Così, Speranza, ha concluso la sua relazione : 'Consapevoli di queste lezioni dobbiam ...