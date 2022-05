Malore Tacconi | il figlio Andrea | «Gli juventini me lo chiedono sempre»

(Di martedì 3 maggio 2022), parla il. Le dichiarazioni sullo stato di salute dell’ex portiere della Juve e il retroscenadell’ex portiere della Juve, in un’intervista concessa a Tuttosport ha parlato del sostegno dei tifosi (e non solo) dopo ilche lo ha colpito il 23 aprile. LE DICHIARAZIONI – «Glihannoamato papà. Mi hanno chiamato tra gli altri Schillaci, Torricelli, Zenga, Maldini. È rimasto nel cuore della gente. Il compleanno del 13 maggio? Gruppi di tifosi vogliono venire qui, per stargli vicino. Spero che sia già sveglio e possa sentirli». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

gilnar76 : Malore Tacconi, parla il figlio: «Gli juventini lo amano e vogliono venire qui» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - junews24com : Malore Tacconi, parla il figlio: «Gli juventini lo amano e vogliono venire qui» - - CalcioNews24 : Situazione #Tacconi parla il dottor Barbanera ?? - gilnar76 : Malore Tacconi, il dott. Barbanera svela: «Ci sono segnali positivi» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - junews24com : Malore Tacconi, il dott. Barbanera svela: «Ci sono segnali positivi» - -

Tutto il mondo del calcio si stringe intorno a Stefano, ex portiere bianconero colpito da unpochi giorni fa. Al momento ricoverato in ospedale, le sue condizioni sono gravi ma filtra speranza per un possibile recupero. Alcuni tifosi hanno ...ASCOLTA, il dott. Barbanera svela: "Siamo ancora in una fase di pericolo, ma ci sono segnali positivi" Il dottor Barbanera, direttore del reparto di Neurochirurgia di Alessandria, è intervenuto ...Tutto il mondo del calcio si stringe intorno a Stefano Tacconi, ex portiere bianconero colpito da un malore pochi giorni fa. Al momento ricoverato in ospedale, le sue condizioni sono gravi ma filtra ...CALCIO - Grande ondata d'affetto per Stefano Tacconi dopo il malore di qualche giorno fa. Nonostante le condizioni rimangono gravi, sembra esserci qualche piccolo miglioramento e, intanto, i tifosi ...