Madame, al via stasera da Milano il tour che proseguirà in estate (Di martedì 3 maggio 2022) Al via stasera da Milano il tour nei club di Madame che proseguirà in estate nei festival all’aperto Al via oggi dall’Alcatraz di Milano il Madame in tour, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti in collaborazione con Big Picture Management e Sugar Music. Oltre la metà delle date annunciate per il tour che porterà l’artista nei principali Club italiani ha già registrato il sold out: tutto esaurito per i primi due appuntamenti all’Alcatraz di Milano, per la prima delle due date al Tuscany Hall di Firenze, quella al Teatro della Concordia di Torino e per i due live all’Atlantico Live di Roma. Ma gli appuntamenti continuano senza sosta fino ad agosto. Sono 10 le date outdoor che ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 3 maggio 2022) Al viadailnei club dicheinnei festival all’aperto Al via oggi dall’Alcatraz diilin, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti in collaborazione con Big Picture Management e Sugar Music. Oltre la metà delle date annunciate per ilche porterà l’artista nei principali Club italiani ha già registrato il sold out: tutto esaurito per i primi due appuntamenti all’Alcatraz di, per la prima delle due date al Tuscany Hall di Firenze, quella al Teatro della Concordia di Torino e per i due live all’Atlantico Live di Roma. Ma gli appuntamenti continuano senza sosta fino ad agosto. Sono 10 le date outdoor che ...

