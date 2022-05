Lutto nel mondo del basket: malore nella notte, muore a soli 40 anni – il dolore della moglie (Di martedì 3 maggio 2022) Tragica notizia nel mondo del basket: Andrea Sciarrini è morto a 40 anni dopo un malore improvviso, lascia moglie e due figlie. La vita di Andrea Sciarrini, icona del basket marchigiano, si è spenta improvvisamente la notte di sabato. In passato si era fermato due anni a causa di un problema di circolatori, ma da qualche tempo il ragazzo era diventato allenatore delle giovani del Marotta, squadra di promozione in cui era il giocatore di riferimento. Sabato aveva giocato l’ultimo match, l’ennesima prova maiuscola della sua carriera grazie alla quale aveva trascinato i suoi alla vittoria contro l’Urbania. La grande prestazione offerta faceva pensare che fosse in ottime condizioni fisiche, anche perché sul parquet non ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 3 maggio 2022) Tragica notizia neldel: Andrea Sciarrini è morto a 40dopo unimprovviso, lasciae due figlie. La vita di Andrea Sciarrini, icona delmarchigiano, si è spenta improvvisamente ladi sabato. In passato si era fermato duea causa di un problema di circolatori, ma da qualche tempo il ragazzo era diventato allenatore delle giovani del Marotta, squadra di promozione in cui era il giocatore di riferimento. Sabato aveva giocato l’ultimo match, l’ennesima prova maiuscolasua carriera grazie alla quale aveva trascinato i suoi alla vittoria contro l’Urbania. La grande prestazione offerta faceva pensare che fosse in ottime condizioni fisiche, anche perché sul parquet non ...

