L’Ue al contrattacco sul gas russo, la commissaria all’Energia: «Sanzioni contro Gazprom: ha violato il contratto con Polonia e Bulgaria» (Di martedì 3 maggio 2022) «Polonia e Bulgaria hanno rispettato i termini contrattuali, dunque ora le Sanzioni devono colpire la Gazprom» ha dichiarato la commissaria Europea all’Energia Kadri Simson riguardo la compagnia di idrocarburi del Cremlino, ribadendo quanto detto ieri dopo il Consiglio Straordinario dei Ministri dell’Energia. Simson ha aggiunto: «Tutti al collegio abbiamo espresso solidarietà a Polonia e Bulgaria per essere state tagliate fuori dalle forniture di gas: Gazprom ha dimostrato di essere un fornitore inaffidabile poiché le compagnie di quei Paesi hanno pagato i contratti in euro». Proprio ieri, Simson si era espressa sul veto posto dalL’Ue al pagamento del gas in rubli richiesto da Vladimir Putin, spiegando che nessuno ... Leggi su open.online (Di martedì 3 maggio 2022) «hanno rispettato i termini contrattuali, dunque ora ledevono colpire la» ha dichiarato laEuropeaKadri Simson riguardo la compagnia di idrocarburi del Cremlino, ribadendo quanto detto ieri dopo il Consiglio Straordinario dei Ministri dell’Energia. Simson ha aggiunto: «Tutti al collegio abbiamo espresso solidarietà aper essere state tagliate fuori dalle forniture di gas:ha dimostrato di essere un fornitore inaffidabile poiché le compagnie di quei Paesi hanno pagato i contratti in euro». Proprio ieri, Simson si era espressa sul veto posto dalal pagamento del gas in rubli richiesto da Vladimir Putin, spiegando che nessuno ...

