Lorenzo Musetti affronterà Sebastian Korda al Masters 1000 di Madrid: precedenti in parità, evitato Opelka (Di martedì 3 maggio 2022) Lorenzo Musetti affronterà Sebastian Korda al secondo turno del Masters 1000 di Madrid. Il tennista italiano, che ieri era riuscito a sconfiggere in maniera autorevole il temibile bielorusso Ilya Ivashka, se la dovrà vedere contro il solido statunitense, oggi capace di vincere il derby tutto americano contro Railly Opelka per 6-3, 7-5. Il 21enne ha allungato sul 4-1 nel primo set, poi ha subito un contro-break, ma ha saputo chiudere strappando il servizio a zero. Nel secondo parziale, invece, il break risolutore è arrivato nel dodicesimo gioco, quando Opelka sembrava vicinissimo a trascinare la contesa al tie-break. Lorenzo Musetti tornerà in campo mercoledì 4 maggio per affrontare ... Leggi su oasport (Di martedì 3 maggio 2022)al secondo turno deldi. Il tennista italiano, che ieri era riuscito a sconfiggere in maniera autorevole il temibile bielorusso Ilya Ivashka, se la dovrà vedere contro il solido statunitense, oggi capace di vincere il derby tutto americano contro Raillyper 6-3, 7-5. Il 21enne ha allungato sul 4-1 nel primo set, poi ha subito un contro-break, ma ha saputo chiudere strappando il servizio a zero. Nel secondo parziale, invece, il break risolutore è arrivato nel dodicesimo gioco, quandosembrava vicinissimo a trascinare la contesa al tie-break.tornerà in campo mercoledì 4 maggio per affrontare ...

