Lo Spezia lavora sui rinnovi e valuta Pirlo come post Thiago Motta (Di martedì 3 maggio 2022) Aria di cambiamenti e prolungamenti contrattuali all’interno del club ligure. Lo Spezia lavora sui rinnovi di alcuni giocatori, ma allo stesso tempo sta pensando ad un post Thiago Motta. Il nome principale sembra essere quello di Andrea Pirlo, rimasto senza panchina dopo un solo anno alla guida della Juventus. Lo Spezia lavora sui rinnovi, quali sono i giocatori interessati? Club spezzino molto attivo in questi giorni. La priorità resta il campo, con il club che deve ancora guadagnarsi l’aritmetica salvezza. Intanto però nulla può essere lasciato al caso e il club ligure si sta muovendo per rinnovare i contratti a diversi giocatori. Qualche giorno fa è arrivato il prolungamento del giovane Nicolò Bertola, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 3 maggio 2022) Aria di cambiamenti e prolungamenti contrattuali all’interno del club ligure. Losuidi alcuni giocatori, ma allo stesso tempo sta pensando ad un. Il nome principale sembra essere quello di Andrea, rimasto senza panchina dopo un solo anno alla guida della Juventus. Losui, quali sono i giocatori interessati? Club spezzino molto attivo in questi giorni. La priorità resta il campo, con il club che deve ancora guadagnarsi l’aritmetica salvezza. Intanto però nulla può essere lasciato al caso e il club ligure si sta muovendo per rinnovare i contratti a diversi giocatori. Qualche giorno fa è arrivato il prolungamento del giovane Nicolò Bertola, ...

Advertising

LeBombeDiVlad : ?? #Spezia, in attesa di conoscere il futuro di #ThiagoMotta la dirigenza lavora ai rinnovi di contratto ??? In arr… - LucaBendoni : Lo #Spezia, con il mercato al momento bloccato, lavora sui rinnovi: in chiusura quello di Salva #Ferrer. ?? Ultimi… - Carlito91107515 : @PaPaganini @PrimavalleXx99 Paganini non e' della Roma. E' dello.Spezia. Il problema è che lavora per Raisport, una… - Alessan54995306 : @giulia_nrjb I tifosi dello spezia non sapevano di avere un tifoso in più romano che lavora a Milano...... lofacess… - LazioChannel : Lazio, Sarri : 'Acerbi va protetto, si applica e lavora' #Acerbi #Lazio #Sarri #seriea #spezialazio -