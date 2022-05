"Lo ha fatto davanti aglio occhi di mio figlio...": la rivelazione choc di Corona sulla Moric (Di martedì 3 maggio 2022) Questa volta a far chiarezza è Fabrizio Corona in persona. L'ex re dei paparazzi è stato coinvolto recentemente in una vicenda legale dove è protagonista anche l'ex moglie Nina Moric. Quest'ultima aveva infatti rilasciato un'intervista al Corriere della Sera dove ha detto che l'ex marito è evaso dai domiciliari per andare a casa sua a chiederle dei soldi che, a suo dire, lei non gli avrebbe rubato. È poi arrivata la versione di Fabrizio tramite una serie di storie Instagram dove, insieme al figlio Carlos, hanno raccontato la loro versione dei fatti. Sarebbero circa tre mesi che la madre non contattava il figlio, a loro dire. Ma, nei giorni scorsi, si sarebbe ripresentata telefonicamente, provando a parlare con lui, ricevendo un no come risposta. Forse troppo arrabbiato per l'assenza degli ultimi mesi. A questo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 3 maggio 2022) Questa volta a far chiarezza è Fabrizioin persona. L'ex re dei paparazzi è stato coinvolto recentemente in una vicenda legale dove è protagonista anche l'ex moglie Nina. Quest'ultima aveva infatti rilasciato un'intervista al Corriere della Sera dove ha detto che l'ex marito è evaso dai domiciliari per andare a casa sua a chiederle dei soldi che, a suo dire, lei non gli avrebbe rubato. È poi arrivata la versione di Fabrizio tramite una serie di storie Instagram dove, insieme alCarlos, hanno raccontato la loro versione dei fatti. Sarebbero circa tre mesi che la madre non contattava il, a loro dire. Ma, nei giorni scorsi, si sarebbe ripresentata telefonicamente, provando a parlare con lui, ricevendo un no come risposta. Forse troppo arrabbiato per l'assenza degli ultimi mesi. A questo ...

