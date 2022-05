Liverpool, rimonta pazzesca e finale. Il Villarreal sparisce dopo 45' da sogno (Di martedì 3 maggio 2022) L'esito finale è quello che tutti pronosticavano: il Liverpool in finale di Champions League, il Villarreal eliminato dopo un percorso comunque memorabile. Ma c'è stato un momento in cui gli spagnoli ... Leggi su gazzetta (Di martedì 3 maggio 2022) L'esitoè quello che tutti pronosticavano: ilindi Champions League, ileliminatoun percorso comunque memorabile. Ma c'è stato un momento in cui gli spagnoli ...

Advertising

GoalItalia : LIVERPOOL IN FINALE DI CHAMPIONS ???? Il Villarreal spaventa Klopp, poi la rimonta dei Reds da 2-0 a 2-3 ??… - ManuelaAzzi : RT @perchetendenza: #ChampionsLeague: Perché il Liverpool ha battuto 3-2 in rimonta il Villarreal e si è qualificato per la finale https://… - Laura_McFly95 : RT @perchetendenza: #ChampionsLeague: Perché il Liverpool ha battuto 3-2 in rimonta il Villarreal e si è qualificato per la finale https://… - perchetendenza : #ChampionsLeague: Perché il Liverpool ha battuto 3-2 in rimonta il Villarreal e si è qualificato per la finale - De_Sand88 : RT @RaiNews: Gli inglesi, dopo aver battuto il #Villarreal 2-0 nella semifinale d'andata, si sono imposti anche nella partita di ritorno vi… -