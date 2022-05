Liverpool prima finalista di Champions, Villarreal ko 3-2 (Di martedì 3 maggio 2022) Villarreal (ITALPRESS) – Il Liverpool regala il primo tempo ma reagisce da grande squadra e accede alla finale di Parigi grazie al 3-2 inflitto al Villarreal in rimonta dopo il 2-0 dell’andata. Sono gli spagnoli a passare in vantaggio a sorpresa dopo appena 3 minuti. Estupinan crossa dalla sinistra, Capoue sbaglia la conclusione al volo che si trasforma in un assist d’oro per Dia, il quale mette dentro a porta vuota per l’1-0. I reds hanno poi un paio di buone occasioni, vanificate però da segnalazioni di fuorigioco. Il ritmo è alto e al 38? gli uomini di Emery protestano per un presunto rigore non assegnato per atterramento in area di Lo Celso causato dall’uscita di Alisson. Al 42? arriva il clamoroso raddoppio. Torres sventaglia per Capoue sulla destra, che controlla e mette in mezzo trovando l’incornata vincente di Coquelin per il ... Leggi su ildenaro (Di martedì 3 maggio 2022)(ITALPRESS) – Ilregala il primo tempo ma reagisce da grande squadra e accede alla finale di Parigi grazie al 3-2 inflitto alin rimonta dopo il 2-0 dell’andata. Sono gli spagnoli a passare in vantaggio a sorpresa dopo appena 3 minuti. Estupinan crossa dalla sinistra, Capoue sbaglia la conclusione al volo che si trasforma in un assist d’oro per Dia, il quale mette dentro a porta vuota per l’1-0. I reds hanno poi un paio di buone occasioni, vanificate però da segnalazioni di fuorigioco. Il ritmo è alto e al 38? gli uomini di Emery protestano per un presunto rigore non assegnato per atterramento in area di Lo Celso causato dall’uscita di Alisson. Al 42? arriva il clamoroso raddoppio. Torres sventaglia per Capoue sulla destra, che controlla e mette in mezzo trovando l’incornata vincente di Coquelin per il ...

Advertising

sportli26181512 : Champions League, quale squadra ha raggiunto più finali? Classifica: Il Liverpool è la prima finalista della Champi… - CalcioPillole : CIP Review - Il #Liverpool è la prima finalista di #UCL - You_Juve : @toselluc Piccola riflessione: Nella sua prima stagione al Liverpool, la squadra è arrivata 8° e nelle successive d… - juve_grecchi : RT @Vink901: Ottimo Villarreal per 45 minuti, ma alla fine vince la più forte. 3 gol in 45 minuti e almeno altre 3 palle gol nitide sbaglia… - infoitsport : Liverpool prima finalista di Champions, le aperture inglesi: 'Terza volta in cinque anni' -