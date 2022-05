Liverpool in Finale di Champions League: il Villareal sogna il ribaltone sul 2-0, poi la rimonta dei Reds (Di martedì 3 maggio 2022) Il Liverpool si è qualificato alla Finale della Champions League 2022. I Reds sono riusciti a battere il Villareal per 3-2 nella semiFinale di ritorno, espugnando l’Estadioo de la Ceramica dopo aver trionfato per 2-0 ad Anfield nell’incontro di andata. Il risultato è però bugiardo, perché la corazzata inglese ha letteralmente tremato: all’intervallo, infatti, gli spagnoli erano avanti per 2-0 e avevano totalmente riaperto il discorso qualificazione, salvo poi crollare nella ripresa. Il Liverpool andrà a caccia del settimo sigillo il prossimo 28 maggio a Parigi, dove affronterà la vincente di Real Madrid-Manchester City (l’ultima apoteosi dei Reds risale al 2019). Il Villareal era partito in maniera dirompente , ... Leggi su oasport (Di martedì 3 maggio 2022) Ilsi è qualificato alladella2022. Isono riusciti a battere ilper 3-2 nella semidi ritorno, espugnando l’Estadioo de la Ceramica dopo aver trionfato per 2-0 ad Anfield nell’incontro di andata. Il risultato è però bugiardo, perché la corazzata inglese ha letteralmente tremato: all’intervallo, infatti, gli spagnoli erano avanti per 2-0 e avevano totalmente riaperto il discorso qualificazione, salvo poi crollare nella ripresa. Ilandrà a caccia del settimo sigillo il prossimo 28 maggio a Parigi, dove affronterà la vincente di Real Madrid-Manchester City (l’ultima apoteosi deirisale al 2019). Ilera partito in maniera dirompente , ...

