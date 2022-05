Liverpool in finale di Champions League 2021/2022: data, orario e come vederla in diretta tv (Di martedì 3 maggio 2022) Il Liverpool è la prima squadra a qualificarsi per la finale di Champions League 2021/2022. I Reds hanno vinto anche in casa del Villarreal dopo averlo fatto all’andata e hanno staccato il biglietto per l’atto conclusivo in programma a Parigi: ecco le informazioni su data, orario e diretta tv e streaming. La partita, contro una tra Real Madrid e Manchester City, si giocherà sabato 28 maggio alle ore 21. diretta tv su Sky Sport Uno, Canale 5 in chiaro e Amazon Prime Video, nella versione streaming. Mobilità anche su Sky Go e Mediaset Infinity. GLI HIGHLIGHTS SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 3 maggio 2022) Ilè la prima squadra a qualificarsi per ladi. I Reds hanno vinto anche in casa del Villarreal dopo averlo fatto all’ane hanno staccato il biglietto per l’atto conclusivo in programma a Parigi: ecco le informazioni sutv e streaming. La partita, contro una tra Real Madrid e Manchester City, si giocherà sabato 28 maggio alle ore 21.tv su Sky Sport Uno, Canale 5 in chiaro e Amazon Prime Video, nella versione streaming. Mobilità anche su Sky Go e Mediaset Infinity. GLI HIGHLIGHTS SportFace.

