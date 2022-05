Liverpool | Alexander-Arnold | 'Non rendiamo mai semplici le semifinali di Champions | come con la Roma'

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Liverpool, Alexander-Arnold: 'Mai semplici le nostre semifinali ma ora siamo a Parigi' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Liverpool, Alexander-Arnold: 'Mai semplici le nostre semifinali ma ora siamo a Parigi' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Liverpool, Alexander-Arnold: 'Mai semplici le nostre semifinali ma ora siamo a Parigi' - apetrazzuolo : CHAMPIONS - Liverpool, Alexander-Arnold: 'Mai semplici le nostre semifinali ma ora siamo a Parigi' - napolimagazine : CHAMPIONS - Liverpool, Alexander-Arnold: 'Mai semplici le nostre semifinali ma ora siamo a Parigi' -

Al 55' conclusione dalla distanza di- Arnold, deviazione di Coquelin, il pallone che si impenna e colpisce la parte alta della traversa. Ilè un'altra squadra e al 62' accorcia: ......brucia un inguardabile atteggiamento difensivo di- Arnold. Klopp, uomo brillante come pochi, deve anche saper alzare la voce quando serve, perché al rientro in campo c'è un altroA breve distanza dal primo gol del Liverpool arriva la rete di Luis Diaz che grazie al cross, di sinistro, di Alexander Arnold prova a chiudere la partita.Ai microfoni di Sky, nel post partita di Villarreal-Liverpool, ha parlato il terzino degli inglesi Trent Alexander-Arnold: “Non rendiamo mai semplici per noi stessi le semifinali di Champions, come ...