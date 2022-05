LIVE Monza-Conegliano, gara-2 Finale volley femminile in DIRETTA: le brianzole provano l’allungo, Egonu e Sylla per la risposta. Via alle 20.30 (Di martedì 3 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.13: Si assegna lo scudetto e da una parte c’è la squadra più vincente degli ultimi anni, alla sesta Finale consecutiva, cinque vittorie nelle ultime sei stagioni disputate, Conegliano e dall’altra c’è la debuttante in Finale Vero volley Monza per la prima volta qualificata per l’atto conclusivo del massimo campionato tricolore. gara1 ha espresso un verdetto sorprendente e inatteso con il successo delle brianzole al tie break. 20.10: Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara2 di Finale di playoff di serie A1 femminile tra Vero volley Monza e ... Leggi su oasport (Di martedì 3 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.13: Si assegna lo scudetto e da una parte c’è la squadra più vincente degli ultimi anni, alla sestaconsecutiva, cinque vittorie nelle ultime sei stagioni disputate,e dall’altra c’è la debuttante inVeroper la prima volta qualificata per l’atto conclusivo del massimo campionato tricolore.1 ha espresso un verdetto sorprendente e inatteso con il successo delleal tie break. 20.10: Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alladella2 didi playoff di serie A1tra Veroe ...

