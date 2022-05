LIVE Monza-Conegliano 2-3 | gara-2 Finale volley femminile in DIRETTA | che rimonta delle venete! 1-1 nella serie

Leggi su oasport

(Di martedì 3 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PARTITA 23.12: Grazie per averci seguito, l’appuntamento è per sabato alle 20.45 a Villorba. Buonanotte! 23.10: In casa brianzola 18 punti per Van Hecke, top scorer, 13 punti per Davyskiba e 12 per Larson. In casaaltri 29 punti per Egonu, 17 èper Plummer, 14 per Sylla e 11 per De Kruijf 23.08: Partita spettacolare, comunque: secondo tie break in 4 giorni. Si preannuncia ancora divertimento ello altissimo 23.06: Per due setha sofferto tremendamente il serviziopadrone di casa che hanno giocato benissimo in ricezione. Appenaha allentato un po’ il ritmo al servizio,ha fatto valere tutta la sua forza e la sua qualità, pur con una Egonu al di ...