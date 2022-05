LIVE Monza-Conegliano 2-2, gara-2 Finale volley femminile in DIRETTA: le venete pareggiano il conto, 20-25 (Di martedì 3 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-25 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Egonuuuuuuuuuuuuuuuuuu! Conegliano si rimette in carreggiata e pareggia il conto! Ancora tie break! 2-2 20-24 La free ball di Sylla 20-23 Out l’attacco di Van Hecke da zona 4 20-22 Diagonale sulla riga di Egonu da zona 2 20-21 Diagonale di Davyskiba da zona 4 19-21 Muroooooooooooooooo Egonuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 19-20 La diagonale di Sylla da zona 4 19-19 La free ball di Davyskiba! 18-19 La pipe di Van Hecke 17-19 Mano out Plummer da zona 2 17-18 La fast di Candi 16-18 Invasione Monza 16-17 Murooooooooooooooooo Candiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 15-17 Diagonale lunga di Larson da zona 4 14-17 La pipe di Egonu 14-16 Out l’attacco di Plummer da zona 4 13-16 Mano out di Larson da zona 4 12-16 Mano out Plummer da zona 4 12-15 ... Leggi su oasport (Di martedì 3 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20-25 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Egonuuuuuuuuuuuuuuuuuu!si rimette in carreggiata e pareggia il! Ancora tie break! 2-2 20-24 La free ball di Sylla 20-23 Out l’attacco di Van Hecke da zona 4 20-22 Diagonale sulla riga di Egonu da zona 2 20-21 Diagonale di Davyskiba da zona 4 19-21 Muroooooooooooooooo Egonuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 19-20 La diagonale di Sylla da zona 4 19-19 La free ball di Davyskiba! 18-19 La pipe di Van Hecke 17-19 Mano out Plummer da zona 2 17-18 La fast di Candi 16-18 Invasione16-17 Murooooooooooooooooo Candiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 15-17 Diagonale lunga di Larson da zona 4 14-17 La pipe di Egonu 14-16 Out l’attacco di Plummer da zona 4 13-16 Mano out di Larson da zona 4 12-16 Mano out Plummer da zona 4 12-15 ...

