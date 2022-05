L'intervento televisivo di Lavrov e le sue incongruenze (Di martedì 3 maggio 2022) Il comportamento non verbale di Lavrov sembra essere coerente con la strategia comunicativa da esso sempre messa in atto, un atteggiamento politico, spesso caratterizzato da iperboli utilizzate al fine di rispondere senza esprimere contenuti. L’emergere di notevoli indicatori di menzogna è quanto, in termini di comunicazione non verbale, fungerebbe da sostegno a ciò. Ad esempio, nel momento in cui afferma che «la Russia non ha mai interrotto gli sforzi per raggiungere gli accordi che garantiranno il non svilupparsi della guerra» Lavrov con il non verbale fa un cenno di assenso con la testa. Essendo il comportamento non verbale incongruo rispetto a quello verbale, si può indicare che questo elemento rappresenterebbe una menzogna. Lo stesso si rileva successivamente quando parla di «una proposta di Putin di creare un summit dei cinque membri permanenti ... Leggi su panorama (Di martedì 3 maggio 2022) Il comportamento non verbale disembra essere coerente con la strategia comunicativa da esso sempre messa in atto, un atteggiamento politico, spesso caratterizzato da iperboli utilizzate al fine di rispondere senza esprimere contenuti. L’emergere di notevoli indicatori di menzogna è quanto, in termini di comunicazione non verbale, fungerebbe da sostegno a ciò. Ad esempio, nel momento in cui afferma che «la Russia non ha mai interrotto gli sforzi per raggiungere gli accordi che garantiranno il non svilupparsi della guerra»con il non verbale fa un cenno di assenso con la testa. Essendo il comportamento non verbale incongruo rispetto a quello verbale, si può indicare che questo elemento rappresenterebbe una menzogna. Lo stesso si rileva successivamente quando parla di «una proposta di Putin di creare un summit dei cinque membri permanenti ...

