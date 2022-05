L’Inghilterra celebra Pickford il portiere che si ostina a parare con le mani VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 3 maggio 2022) In tempi di costruzione da dietro, di portieri che decidono la corsa scudetto grazie alle loro performance con i piedi, senza dimenticare Donnarumma con Benzema, dalla Premier League arriva una lezione di ritorno alla tradizione. L’ha impartita Jordandell’Everton e della Nazionale, grande protagonista nell’ultimo turno di campionato della vittoria contro il Chelsea. Vittoria fondamentale nella lotta per non retrocedere. Nella ripresa,si rende protagonista di un intervento che è stato definito la parata della stagione e una delle più incredibili nella storia della Premier. Nella ripresa, con l’Everton in vantaggio 1-0, il Chelsea è andato vicinissimo al gol. Tiro di Mason Mount che colpisce due volte il palo,si è invano gettato sulla sua destra, il pallone sta rotolando verso ...