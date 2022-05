Libertà di stampa, Mosca (che arresta i giornalisti se parlano di guerra) lamenta l’esclusione dal forum Unesco: “Siete contro i punti di vista diversi” (Di martedì 3 maggio 2022) In Ucraina i giornalisti continuano a morire sotto i colpi dell’esercito russo, e quelli in Russia continuano a finire arrestati se solo parlano di “guerra”. Ma Mosca rivendica il diritto di dire la sua in fatto di “pluralismo delle opinioni, l’inclusività, la Libertà di parola e l’accesso all’informazione”. E s’infuria per essere stata esclusa dal forum per la Giornata mondiale della Libertà di stampa, che si celebra oggi in tutto il mondo, dal forum organizzato in Uruguay dall’Unesco, l’Agenzia delle Nazioni Unite di cui fa parte. La presa di posizione è ufficiale, fissata sulla pagina del Ministero degli Esteri, dove è stata anche prontamente pubblicata, con testi e video, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 maggio 2022) In Ucraina icontinuano a morire sotto i colpi dell’esercito russo, e quelli in Russia continuano a finireti se solodi “”. Marivendica il diritto di dire la sua in fatto di “pluralismo delle opinioni, l’inclusività, ladi parola e l’accesso all’informazione”. E s’infuria per essere stata esclusa dalper la Giornata mondiale delladi, che si celebra oggi in tutto il mondo, dalorganizzato in Uruguay dall’, l’Agenzia delle Nazioni Unite di cui fa parte. La presa di posizione è ufficiale, fissata sulla pagina del Ministero degli Esteri, dove è stata anche prontamente pubblicata, con testi e video, ...

Advertising

LiaQuartapelle : La libertà di stampa è una gran bella cosa. Ma nel nome della libertà di stampa non si può regalare uno spazio in T… - Agenzia_Ansa : Oggi è la Giornata Mondiale della Libertà di Stampa. Ogni anno, il 3 maggio, viene assegnato il premio UNESCO per l… - amnestyitalia : Domani, in occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa, saremo insieme a @FnsiSocial e @Artventuno a… - FabioFe52587896 : Questo paese permette di esprimere le proprie opinioni; non a caso oggi è la giornata mondiale della libertà di sta… - BracaliM : RT @francesca_flati: Il delirio di #alanfriedman contro @GiuseppeConteIT in diretta televisiva è la peggior pagina del giornalismo di quest… -