Libertà di stampa | l’Italia perde 17 posizioni

Roma, 3 mag – l'Italia perde 17 posizioni e si stanzia al 58° posto nella classifica stilata da Reporter senza frontiere (Rsf), secondo i quali il Covid-19 e la guerra in Ucraina stanno impattando negativamente sulla Libertà di stampa e sorte dei giornalisti. Globalmente Rsf, nella lista di 180 paesi nel mondo pubblicata in occasione della Giornata mondiale della stampa, ha riscontrato un forte peggioramento della Libertà d'informazione, soprattutto per quanto riguarda il continente asiatico: Russia e Cina su tutti. La Libertà di stampa secondo la classifica La Cina si posiziona al 175° posto, complice anche la decisione di privare la popolazione d'informazioni del resto del mondo attuata dal governo durante la pandemia, anche se ...

