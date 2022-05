L’embargo Usa alla Russia “dimentica” l’uranio (Di martedì 3 maggio 2022) Strana Terza guerra mondiale, quella paventata come non improbabile da leader e analisti di tutto il mondo, se i due potenziali contendenti principali continuano a commerciare tra di loro la materia prima più strategica per la guerra nucleare, l’uranio. Strane sanzioni, quelle statunitensi, se colpiscono imponendo L’embargo alla Russia laddove Washington ha raggiunto indipendenza e autosufficienza e InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 3 maggio 2022) Strana Terza guerra mondiale, quella paventata come non improbabile da leader e analisti di tutto il mondo, se i due potenziali contendenti principali continuano a commerciare tra di loro la materia prima più strategica per la guerra nucleare,. Strane sanzioni, quelle statunitensi, se colpiscono imponendoladdove Washington ha raggiunto indipendenza e autosufficienza e InsideOver.

