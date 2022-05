Le meraviglie della nuova stagione del Teatro greco di Siracusa (Di martedì 3 maggio 2022) Il manifesto ufficiale della nuova stagione dell’Istituto Nazionale del Dramma Antico è un dipinto di Arnold Schönberg datato 1910. Lo sguardo (La muraglia cinese) esprime in maniera potente il disorientamento dell’essere umano di fronte all’ineluttabilità del destino. Non si tratta ovviamente di una scelta casuale. Le tre nuove produzioni e gli eventi collaterali che vanno in scena nel superbo spazio del Teatro greco di Siracusa parlano (anche) di questo. La straordinaria “porosità” dei testi classici (in questo caso di Eschilo, Sofocle ed Euripide) è quello che li rende eterni e aperti alle letture degli accadimenti più attuali. Ad aprire il prossimo 17 maggio sarà l’Agamennone di Eschilo, per la regia di Davide Livermore con Laura Marinoni nel ruolo di Clitemnestra. La tragedia in ... Leggi su linkiesta (Di martedì 3 maggio 2022) Il manifesto ufficialedell’Istituto Nazionale del Dramma Antico è un dipinto di Arnold Schönberg datato 1910. Lo sguardo (La muraglia cinese) esprime in maniera potente il disorientamento dell’essere umano di fronte all’ineluttabilità del destino. Non si tratta ovviamente di una scelta casuale. Le tre nuove produzioni e gli eventi collaterali che vanno in scena nel superbo spazio deldiparlano (anche) di questo. La straordinaria “porosità” dei testi classici (in questo caso di Eschilo, Sofocle ed Euripide) è quello che li rende eterni e aperti alle letture degli accadimenti più attuali. Ad aprire il prossimo 17 maggio sarà l’Agamennone di Eschilo, per la regia di Davide Livermore con Laura Marinoni nel ruolo di Clitemnestra. La tragedia in ...

