Lavrov scatena il panico Tra Friedman | Borgonovo e Colombo volano gli stracci Cosa dicono al ministro

A "L'Aria che tira", programma quotidiano di La7 condotto da Myrta Merlino, prima il siparietto di Alan Friedman che pulisce la sedia dove era seduto Giuseppe Conte: "Sono igienico", poi lo scontro acceso tra lui e Francesco Borgonovo sulle dichiarazioni del ministro degli Esteri Sergej Lavrov che hanno scatenato una bufera. L'intervista condotta su Rete 4 da Giuseppe Brindisi a Lavrov è diventata un caso internazionale. Le affermazioni del ministro russo sono state definite aberranti e vergognose da Mario Draghi e l'operato del giornalista un "comizio". Terreno scivoloso e minato, quello calpestato dal conduttore di "Zona bianca". Sta suonando un campanello d'allarme per la libertà di stampa in Italia? In studio dibattito infuocato sul tema tra il giornalista ...

