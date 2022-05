Lavrov a Zona Bianca, Berlusconi tace e staff assicura: “Non ne sapeva nulla” (Di martedì 3 maggio 2022) (Adnkronos) – Silvio Berlusconi non sapeva nulla dell’intervista di Sergej Lavrov a ‘Zona Bianca’ su Retequattro. Né l’ha vista in tv. Lo assicura il suo staff. Le critiche piovute sul ministro degli Esteri russo, ma soprattutto su Mediaset, per avergli concesso spazio, fanno discutere e imbarazzano Forza Italia. Il Cav tace ma al suo posto parla Antonio Tajani: il numero due del partito ieri ha subito ”condannato tutto quello che ha detto Lavrov” (”le sue frasi sono inaccettabili”) ma ha difeso il giornalista che lo ha intervistato, Giuseppe Brindisi: ”Credo che l’intervista sia stata fatta come qualunque giornalista l’avrebbe fatta, anche perché si tratta di una trasmissione che ha sempre avuto posizioni antirusse”. ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 3 maggio 2022) (Adnkronos) – Silvionondell’intervista di Sergeja ‘’ su Retequattro. Né l’ha vista in tv. Loil suo. Le critiche piovute sul ministro degli Esteri russo, ma soprattutto su Mediaset, per avergli concesso spazio, fanno discutere e imbarazzano Forza Italia. Il Cavma al suo posto parla Antonio Tajani: il numero due del partito ieri ha subito ”condannato tutto quello che ha detto” (”le sue frasi sono inaccettabili”) ma ha difeso il giornalista che lo ha intervistato, Giuseppe Brindisi: ”Credo che l’intervista sia stata fatta come qualunque giornalista l’avrebbe fatta, anche perché si tratta di una trasmissione che ha sempre avuto posizioni antirusse”. ...

