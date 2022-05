Lavoro | Lega Campania | “Disastro De Luca”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 3 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Ennesimo record negativo per ladel governatore Deche continua pure a vantarsi nei monologhi del venerdì senza contraddittorio, oramai una fotografia sbiadita di unache non esiste se non nella sua fantasia. Eurostat certifica che la Regione campana, anche nel 2021, si colloca tra le aree più indietro dell’Unione europea per occupazione con un tasso del 41,4 per cento, quasi il trenta per cento in meno della media della UE. Ci fa ancora più rabbia che il primato sia condiviso con altre regioni del Sud: Sicilia, Calabria e Puglia. Tra le ultime cinque zone per tasso d’occupazione, l’unica non italiana è la Guinea francese.La media europea si attesta al 68,4 per cento di popolazione occupata tra i 15 e i 64 anni. Con i suoi numeri, lafa registrare il ...