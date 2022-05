Latte umano per bambini creato in laboratorio. 'Così si ridurrà la dipendenza dei genitori da quello materno' (Di martedì 3 maggio 2022) Una startup lavora per creare ' Latte umano ' per i bambini e spera Così di fare nuove scoperte nella nutrizione infantile per ridurre la dipendenza dei genitori dal Latte artificiale . Il Latte ... Leggi su leggo (Di martedì 3 maggio 2022) Una startup lavora per creare '' per ie speradi fare nuove scoperte nella nutrizione infantile per ridurre ladeidalartificiale . Il...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #Latte umano per #bambini creato in laboratorio. «Così si ridurrà la dipendenza dei genitori da quello materno» https:/… - Gazzettino : Latte umano per bambini creato in laboratorio. «Così si ridurrà la dipendenza dei genitori da quello materno» - ilmessaggeroit : #Latte umano per #bambini creato in laboratorio. «Così si ridurrà la dipendenza dei genitori da quello materno» - LambertucciR : Buongiorno. Che bella iniziativa! Donare il latte umano a neonati fragili che ne hanno bisogno! Ascoltiamo questa b… - blogsicilia : #notizie #sicilia La Salute Vien Mangiando - Parliamo della banca del latte umano donato - -