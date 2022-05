L’attacco del sindaco di Mariupol: «Qui Putin ha già superato Hitler: i russi hanno già distrutto tutto il possibile» (Di martedì 3 maggio 2022) «A Mariupol Putin ha già superato Hitler. Può essere orgoglioso di se stesso». Queste le amare parole di Vadym Boichenko, sindaco della città che da settimane è al centro dei bombardamenti russi. Boichenko ha parlato in un briefing online al media center di Kiev, dicendo in soli due mesi sono stati uccisi circa 20 mila civili. «Non posso dire se i russi stiano preparando qualcosa per il 9 maggio o meno», ha detto riferendosi alla data indicata più volte da Vladimir Putin come momento di svolta della guerra. «Ma hanno già fatto tutto il possibile, hanno distrutto la città». In queste ore sono continuate con difficoltà le evacuazioni dei civili da ... Leggi su open.online (Di martedì 3 maggio 2022) «Aha già. Può essere orgoglioso di se stesso». Queste le amare parole di Vadym Boichenko,della città che da settimane è al centro dei bombardamenti. Boichenko ha parlato in un briefing online al media center di Kiev, dicendo in soli due mesi sono stati uccisi circa 20 mila civili. «Non posso dire se istiano preparando qualcosa per il 9 maggio o meno», ha detto riferendosi alla data indicata più volte da Vladimircome momento di svolta della guerra. «Magià fattoilla città». In queste ore sono continuate con difficoltà le evacuazioni dei civili da ...

Advertising

NicolaPorro : ??Intervista a #Lavrov, scoppia la polemica in Italia. L'attacco del #Pd: ma ora è pure vietato intervistare un mini… - gennaromigliore : Le bombe russe colpiscono Kiev anche durante la visita del Segretario Generale dell’ONU Guterres. L’ennesima dramma… - lucianonobili : L’attacco alla delegazione di @ItaliaViva e @Piu_Europa al corteo di Reggio Emilia è una VERGOGNA assoluta che meri… - nelloscavo : @hailcourtesan @martaottaviani @Avvenire_Nei Mi trovo in Ucraina, seguo il conflitto dal 21 febbraio (l’attacco è d… - LSciarrini : RT @NicolaPorro: ??Intervista a #Lavrov, scoppia la polemica in Italia. L'attacco del #Pd: ma ora è pure vietato intervistare un ministro ru… -