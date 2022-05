(Di martedì 3 maggio 2022) . L’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato e il direttore generale della Asl di, Silvia Cavalli hanno inaugurato i nuovie lete realizzate presso l’ospedale S.M.dialla presenza Prefetto di, Maurizio Falco, e il Sindaco di, Damiano Coletta e i Consiglieri Regionali Salvatore La Penna, Enrico Forte, Orlando Tripodi e Giuseppe Simeone. “Oggi presentiamo interventi molto importanti per migliorare ere l’ospedale di, un Dea di II livello che è molto cresciuto negli ultimi anni e ha sviluppato la qualità delle cure e delle prestazioni grazie ai suoi professionisti che desidero ringraziare. Ora dobbiamo fare squadra e ...

giuxstice : @ElGusty99523701 Ecco la farsa della seconda guerra liberata dagli americani...con i vari nazisti scappati nell'Ame… - IlPattoTradito : Un nuovo format, per raccontare cose nuove, in un podcast che vuole essere pungente. Oggi parlo delle #tigri di La… - GzoomMaps : Grazie alle risorse del #PNRR l'ASL di Latina rafforzerà con modelli condivisi l’erogazione delle cure domiciliari… - LavagninoLuca : RT @Vaccarinews: #Filatelia, nel fine settimana nuove iniziative a #Genova e #BorgoFaiti (Latina): - DigiPhilatelist : RT @Vaccarinews: #Filatelia, nel fine settimana nuove iniziative a #Genova e #BorgoFaiti (Latina): -

Ad ogni modo, oggi, la maggiore quota di oro bianco arriva da Australia, Americae Cina. Ma ... Da qui l'appello di McKinsey a darsi da fare per finanziare letecnologie di estrazione. ...... hanno consentito così lescoperte della Soprintendenza Speciale di Roma diretta da Daniela ... ha portato alla luce un edificio funerario che faceva parte della necropoli dell'antica via...Latina, nuove strutture e riqualifica servizi al Goretti. L’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato e il direttore generale della Asl di Latina, Silvia Cavalli hanno inaugurato i ...Il nuovo rinvenimento L’edificio in questione faceva parte di una necropoli dell’antica via Latina, di cui fanno parte urne cinerarie murate nelle pareti, sepolture ad inumazione ed una serie di ...