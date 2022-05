L’Atalanta del bel gioco si è smarrita: meno male che c’è la Curva Pisani… (Di martedì 3 maggio 2022) Ora è una certezza: L’Atalanta del bel gioco non c’è più. Di fronte ad una Salernitana con la fame della vittoria, gli uomini di Gasperini non riescono ad andare oltre al pareggio, peraltro riacciuffato quando i buoi sembravano definitivamente usciti dalla stalla. La Dea è sembrata aver smarrito totalmente le idee ed il gioco, ed è andata a sbattere per tutto il match contro il muro granata che ha facilmente rintuzzato le trame offensive dei nerazzurri. I campani hanno per lunghi tratti cullato il sogno di uscire dal Gewiss con una vittoria che avrebbe loro consentito di raggiungere il Cagliari al terz’ultimo posto ma con una gara in meno. E onestamente nessuno avrebbe potuto gridare allo scandalo. E così è sfumata l’ennesima occasione per accorciare sulle romane in ottica Europa League, con i nerazzurri che restano ... Leggi su bergamonews (Di martedì 3 maggio 2022) Ora è una certezza:del belnon c’è più. Di fronte ad una Salernitana con la fame della vittoria, gli uomini di Gasperini non riescono ad andare oltre al pareggio, peraltro riacciuffato quando i buoi sembravano definitivamente usciti dalla stalla. La Dea è sembrata aver smarrito totalmente le idee ed il, ed è andata a sbattere per tutto il match contro il muro granata che ha facilmente rintuzzato le trame offensive dei nerazzurri. I campani hanno per lunghi tratti cullato il sogno di uscire dal Gewiss con una vittoria che avrebbe loro consentito di raggiungere il Cagliari al terz’ultimo posto ma con una gara in. E onestamente nessuno avrebbe potuto gridare allo scandalo. E così è sfumata l’ennesima occasione per accorciare sulle romane in ottica Europa League, con i nerazzurri che restano ...

Alex_Cruijff14 : RT @JMCLuigi: Hanno ripreso a perculare l'Atalanta che ha 1/10 del fatturato della Juve e tutto quello che ha fatto Gasperini in questi ann… - MicNunziata : RT @Torrenapoli1: Hai sbagliato Luciano Non solo te l'ha dimostrato a Bergamo, dove ti ha fatto vincere la partita, pur non dovendo dimostr… - Malehdivivere : @angelo_cim @PandolfiRudy All’inizio si, poi a me piaceva tanto. Maignan hai ragione ma quasi sempre il portiere vi… - SalernoSport24 : ??? Buona la direzione dell'#arbitro Guida in Atalanta-Salernitana. Ecco gli episodi del match ??? Leggi l'articolo… - 17_g_17 : @SandroSca @TheMarvel91 Imbecille, l’Atalanta ha un 20esimo del nostro fatturato. Paragoni noi a loro, sei patetico -