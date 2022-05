Lampedusa corre per la Pace | successo di iscritti e di pubblico alla prima edizione

(Di martedì 3 maggio 2022) Uno straordinarioper ladella ‘per la’ svolta lo scorso 30 aprile. 400 glipartecipanti e tantissimoper le strade di una delle bellissime isole Pelagie, ad ammirare un evento che è stato un messaggio di aggregazione e di solidarietà. Due le prove per i partecipanti, runners e appassionati, la 10 km competitiva e la 5k non competitiva. Tantissimi gli italiani arrivati anche da fuori isola e da paesi come Ungheria, Polonia e Irlanda. (foto@perlaFacebook) La partenza alle 18 su Via Roma ha poi snodato la corsa attraverso le distanze indicate, che hanno portato i partecipanti ad ammirare le bellezze paesaggistiche del ...

"Lampedusa, isola di pace", l'evento dal 28 aprile. Il sindaco di Lampedusa e Linosa Totò Martello: "Ognuno deve fare la sua parte".