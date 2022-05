La tv di stato russa: “Con il missile sottomarino Poseidon possiamo provocare un grosso tsunami in Gran Bretagna e il deserto radioattivo” (Di martedì 3 maggio 2022) Il conduttore della tv russa Rossija 1 Dmitry Kiselyov, in una trasmissione andata in onda l’altro ieri sera, ha illustrato agli spettatori le potenzialità del missile sottomarino Poseidon in grado di “innescare uno tsunami radioattivo di 500 metri che potrebbe spazzare via il Regno Unito“. L’esplosione del siluro termonucleare “vicino alla costa britannica causerà uno tsunami gigante, alto fino a 500 metri”, ha detto Kiselyov aggiungendo che il missile “viaggia a una profondità di un chilometro e a una velocità di 200 chilometro all’ora. Non c’è modo di fermarlo”. Nei giorni scorsi, la televisione di stato Rossija 1 ha mostrato la mappa con le traiettorie e i pochi minuti in cui il nuovo super missile Sarmat potrebbe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 maggio 2022) Il conduttore della tvRossija 1 Dmitry Kiselyov, in una trasmissione andata in onda l’altro ieri sera, ha illustrato agli spettatori le potenzialità delin grado di “innescare unodi 500 metri che potrebbe spazzare via il Regno Unito“. L’esplosione del siluro termonucleare “vicino alla costa britannica causerà unogigante, alto fino a 500 metri”, ha detto Kiselyov aggiungendo che il“viaggia a una profondità di un chilometro e a una velocità di 200 chilometro all’ora. Non c’è modo di fermarlo”. Nei giorni scorsi, la televisione diRossija 1 ha mostrato la mappa con le traiettorie e i pochi minuti in cui il nuovo superSarmat potrebbe ...

Advertising

reportrai3 : 'Tutto questo l’hanno fatto i neonazisti ucraini dell’Azov. Lavoravamo e vivevamo tranquillamente fino al 2014. Poi… - GiovaQuez : Dmitry Kiselyov ha mostrato alla Tv di Stato russa come il Cremlino potrebbe colpire con il suo drone sottomarino P… - elio_vito : La propaganda russa, la disinformazione sono parte integrante della aggressione all'Ucraina, il soliloquio di Lavro… - ElioFx76 : @Marilen76275869 @Agenzia_Ansa Ormai in Italia la parola diplomazia è stata cancellata dal vocabolario. Pure a me è… - Zuldazar71 : @reportrai3 Lo sa sta gente cosa è accaduto, sta accadendo a Mariupol, buscha e nel resto dell'Ucraina? La da sta g… -