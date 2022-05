La Turchia ha occupato il Kurdistan iracheno e intende restare

Advertising

La Stampa

... da Pyrgi, nell'Alto Lazio, a Ebla, in Siria, ad Arslantepe, in. Ne siamo davvero fieri'. ... È stato prezioso, mi ha dato fiducia e in America si èdei bambini, permettendomi di ......e trafugato durante la guerra trae Armenia, e non ultimo lo scempio avvenuto durante la battaglia degli azeri contro il (Nagorno_Karabak) - Artsakh. Un posto d'onore è purtroppo... Il drone turco Bayraktar in azione all'Isola dei serpenti: così ha distrutto motovedette Raptor e sistema antiaereo russo La Turchia non solo è penetrata militarmente nella regione: ha anche alterato ecosistemi e ambiente, come hanno affermato i ministeri dell’agricoltura della regione curda e del governo centrale ..."Gli occupanti hanno ricominciato a sparare su Azovstal non appena ... Gran Bretagna, Germania, Francia e Turchia. "Il solo accordo di pace che ci interessa è quello che garantisca l'integrità ...