La spia svela il futuro di Putin | Ha firmato la sua condanna Come finirà tutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 3 maggio 2022) “Vladimirhala suaa morte ordinando alle sue truppe di entrare nel nostro Paese”. Ne è convinto il generale Kyrylo Budanov, capo delle spie militari ucraine: l'invasione russa si concluderà soltanto nel momento in cui il leader del Cremlino verrà eliminato. Non ci sono alternative per porre fine alla guerra: “Lasciargli un modo per ritirarsi è una delle strategie, ma è quasi irrealistico”. Insomma, anche dal lato ucraino i toni si stanno inasprendo: nessuno più parla di negoziati e di pace, con gli scenari che stanno diventando giorno dopo giorno sempre più apocalittici. Il capo degli 007 ucraini è convinto chenon può sopravvivere a questo conflitto: “È un criminale di guerra per il mondo intero. Si è spinto in un vicolo cieco, è la sua fine. Vincerà l'Ucraina”. Budanov non ha ...