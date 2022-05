La sentenza degli esperti: perché i "Blue Spear" possono stravolgere la guerra. Cosa ci aspetta (Di martedì 3 maggio 2022) Il punto di svolta nella guerra potrebbe arrivare dai missili Blue Spear che dovrebbero arrivare a breve in Ucraina. Insieme ai Naval Strike Missile (NSM) di costruzione norvegese, queste macchine micidiali progettate per distruggere le navi con una portata di 400 chilometri, sfiderebbero in modo significativo la capacità della Russia di dominare il Mar Nero. Almeno così sostengono gli analisti militari intervistati da thenationalnews.com. Sidharth Kaushal del Royal United Services Institute di Londra spiega che "i Blue Spear e NSM cambierebbero sostanzialmente il quadro perché consentono di prendere di mira le navi in porto: questo", puntualizza, "renderebbe sicuramente la Crimea una base operativa meno sicura per i russi". Per l'ex comandante Tom Sharpe, che ha servito nella Royal ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 3 maggio 2022) Il punto di svolta nellapotrebbe arrivare dai missiliche dovrebbero arrivare a breve in Ucraina. Insieme ai Naval Strike Missile (NSM) di costruzione norvegese, queste macchine micidiali progettate per distruggere le navi con una portata di 400 chilometri, sfiderebbero in modo significativo la capacità della Russia di dominare il Mar Nero. Almeno così sostengono gli analisti militari intervistati da thenationalnews.com. Sidharth Kaushal del Royal United Services Institute di Londra spiega che "ie NSM cambierebbero sostanzialmente il quadroconsentono di prendere di mira le navi in porto: questo", puntualizza, "renderebbe sicuramente la Crimea una base operativa meno sicura per i russi". Per l'ex comandante Tom Sharpe, che ha servito nella Royal ...

