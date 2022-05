La Russia reagisce alle sanzioni e Putin firma un nuovo decreto | basta affari con i “Paesi ostili”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 3 maggio 2022) Mosca – Lae scatta lo stop, per le istituzioni statali russe, agliesportazioni con i’. Lo stabilisce un’ordinanzata dal presidente della Federazione Russa Vladimir. Il ‘’, riportato dai media russi, stabilisce l'”applicazione delle misure economiche speciali nei confronti deistranierie delle organizzazioni internazionali” a causa “delle azioni” come gli Usa e altrie organizzazioni che si sono uniti agli Stati Uniti. In particolare, ilvieta “a organi federali ...