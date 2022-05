“La Russia è aperta al dialogo” spiega Putin a Macron | ed avverte | “Un’escalation del conflitto? E’ a causa delle sanzioni | basta armi a Kiev”

Advertising

RaiNews : La telefonata tra i due leader durata oltre due ore. Putin a Macron: 'L'Ue ignora i crimini di guerra ucraini compi… - phrayataksin033 : RT @Radio1Rai: ??#Ucraina Telefonata Putin-Macron: 'La Ue ignora i crimini di guerra nel Donbass e l'Occidente deve smettere di fornire armi… - venanziaj : RT @formichenews: Caro Lavrov, si vede che non ci conosci Lettera aperta al collega Sergei Lavrov. Che conosce fin troppo bene la verità s… - ZenatiDavide : Putin a Macron: Ancora disponibili al dialogo: “La Russia è ancora aperta al dialogo” con l’Ucraina. Lo ha assicur… - italiaserait : “La Russia è aperta al dialogo” spiega Putin a Macron, ed avverte: “Un’escalation del conflitto? E’ a causa delle s… -

Read More In Evidenza, decreto Putin: stop affari con 'Paesi ostili' 3 Maggio 2022 Uno stop, ... Da anni teniamo la portaalla Nato... Read More Primo Piano Ucraina, Putin a Macron: '...Ore 16:01 Putin a Macron: ancora aperti al dialogo con Kiev Laè 'ancoraal dialogo' con l'Ucraina. Così il presidente russo Putin nella telefonata con Macron, secondo quanto riferisce ...Nelle scorse ore, intanto – come riportato da “Adnkronos.com” – vi è stata una telefonata tra Emmanuel Macron e Vladimir Putin – durata oltre 2 ore – nel corso della quale il Presidente russo ha ...I polacchi hanno aperto le loro case e non solo il governo si è prodigato ... “il paradossale frutto della guerra” scoppiata 69 giorni fa con l’invasione russa dell’Ucraina. In una intervista ...