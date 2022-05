La Pupa e il Secchione Show, le Anticipazioni della Finale stasera su Italia 1 (Di martedì 3 maggio 2022) Scopriamo le Anticipazioni della Finale de La Pupa e il Secchione Show, con Barbara D’Urso in onda stasera su Italia 1. Leggi su comingsoon (Di martedì 3 maggio 2022) Scopriamo lede Lae il, con Barbara D’Urso in ondasu1.

Advertising

carmelitadurso : Ho amato ogni Pupa e ogni Pupo, ogni Secchiona e ogni Secchione… A modo loro tutti hanno vissuto al meglio lo spiri… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Italia1 appuntamento con la finale de #LaPupaEilSecchioneShow condotto da @carmelitadurso… - carmelitadurso : Nella villa de #lapupaeilsecchioneshow è scoccato un vero bacio passionale tra una pupa e un secchione… Vi do un in… - monicaletture : RT @HelenaG07927152: #JERU oggi @GiusCinelli sarà ospite alla pupa e il secchione per la finale di trasmissione e IO LA GUARDERÒ SOLO PER L… - HelenaG07927152 : #JERU oggi @GiusCinelli sarà ospite alla pupa e il secchione per la finale di trasmissione e IO LA GUARDERÒ SOLO PE… -