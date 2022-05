“La Pupa E Il Secchione Show”, allerta spoiler (Di martedì 3 maggio 2022) “La Pupa E Il Secchione Show” giunge al suo ultimo atto. Ecco cosa succederà durante la puntata di martedì 3 Maggio Al via la serata conclusiva de “La Pupa E Il Secchione”, il reality Show condotto da Barbara d’Urso. Durante la puntata di Martedì 3 Maggio verrà proclamata la coppia vincitrice che si aggiudicherà il montepremi di 20mila euro, ma le sorprese saranno tante e molte spiazzeranno pubblico e fan. Ospite della puntata Giucas Casella, nelle vesti di pupo per una sera. Il ruolo del mago sarà determinante nella classifica finale in quanto l’ex gieffino che assegnerà cinque punti bonus dopo una prova extra che coinvolgerà due pupe. Ma non finisce qui! Alla finale del reality Show, Elena Morali riceverà l’inaspettata proposta di matrimonio del fidanzato Luigi Mario ... Leggi su 361magazine (Di martedì 3 maggio 2022) “LaE Il” giunge al suo ultimo atto. Ecco cosa succederà durante la puntata di martedì 3 Maggio Al via la serata conclusiva de “LaE Il”, il realitycondotto da Barbara d’Urso. Durante la puntata di Martedì 3 Maggio verrà proclamata la coppia vincitrice che si aggiudicherà il montepremi di 20mila euro, ma le sorprese saranno tante e molte spiazzeranno pubblico e fan. Ospite della puntata Giucas Casella, nelle vesti di pupo per una sera. Il ruolo del mago sarà determinante nella classifica finale in quanto l’ex gieffino che assegnerà cinque punti bonus dopo una prova extra che coinvolgerà due pupe. Ma non finisce qui! Alla finale del reality, Elena Morali riceverà l’inaspettata proposta di matrimonio del fidanzato Luigi Mario ...

carmelitadurso : Nella villa de #lapupaeilsecchioneshow è scoccato un vero bacio passionale tra una pupa e un secchione… Vi do un in… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Italia1 appuntamento con la semifinale de #LaPupaEilSecchioneShow condotto da @carmelitadurso… - JosimarSilva275 : RT @Lokomotjv: Se l'Italia fosse un paese civile allungherebbero la 'Pupa e il secchione' solo per fare altre puntate di #PupaParty #mellos… - j_debreme : @Soliloquia18 @spighissimo @rulajebreal Beh considerato che la gente come te ha come massima aspirazione intelletti… - ombrysan : @04_Carmen_20 Stendiamo un velo pietoso sui vari, 'Uomini e Donne', 'la Pupa e il Secchione' e varie mentecatterie made in Banale5 -