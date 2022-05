La prigione da incubo di Boris Becker, tra topi e violenza: si tratta di uno dei carceri più violenti del Regno (Di martedì 3 maggio 2022) Una prigione da incubo, violenta e sovraffollata, piena di topi, dove l'abuso di droghe e i problemi di salute mentale sono all'ordine del giorno : così viene descritto dai media inglesi il carcere di ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 3 maggio 2022) Unada, violenta e sovraffollata, piena di, dove l'abuso di droghe e i problemi di salute mentale sono all'ordine del giorno : così viene descritto dai media inglesi il carcere di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Una prigione da incubo, violenta e sovraffollata, piena di topi, dove l'abuso di droghe è all'ordine del giorno: co… - Sport_Fair : #Becker rinchiuso in una prigione da incubo Ecco come viene descritta la struttura dove 'alloggia' l'ex tennista - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Becker, prigione da incubo tra topi e violenza per l’ex campione di Wimbledon - IzzoEdo : RT @LaStampa: Becker, prigione da incubo tra topi e violenza per l’ex campione di Wimbledon - MassimGiannini : RT @LaStampa: Becker, prigione da incubo tra topi e violenza per l’ex campione di Wimbledon -