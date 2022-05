La nuova serie di Kate Walsh dopo Emily in Paris è Sprung, una comedy ambientata durante la pandemia (Di martedì 3 maggio 2022) Kate Walsh, oltre all’imminente ritorno in Grey’s Anatomy 18, sta per calarsi nei panni di un personaggio nuovo di zecca unendosi al cast di una nuova comedy. L’attrice statunitense, ora trapiantata in Australia, sarà tra i volti di Sprung, una serie comica originale ideata dal vincitore di un Emmy Greg Garcia, che ne sarà anche regista, per Amazon Freevee, il servizio di streaming gratuito di Amazon. Kate Walsh entra nel cast composto da Martha Plimpton, Garret Dillahunt, Shakira Barrera, Phillip Garcia, Clare Gilles e James Earl, cui si sono recentemente uniti anche Camden Garcia e Andre Jamal Kinney. A darne notizia è Variety, che aggiunge anche alcuni dettagli sulla trama di Spung. La nuova serie con ... Leggi su optimagazine (Di martedì 3 maggio 2022), oltre all’imminente ritorno in Grey’s Anatomy 18, sta per calarsi nei panni di un personaggio nuovo di zecca unendosi al cast di una. L’attrice statunitense, ora trapiantata in Australia, sarà tra i volti di, unacomica originale ideata dal vincitore di un Emmy Greg Garcia, che ne sarà anche regista, per Amazon Freevee, il servizio di streaming gratuito di Amazon.entra nel cast composto da Martha Plimpton, Garret Dillahunt, Shakira Barrera, Phillip Garcia, Clare Gilles e James Earl, cui si sono recentemente uniti anche Camden Garcia e Andre Jamal Kinney. A darne notizia è Variety, che aggiunge anche alcuni dettagli sulla trama di Spung. Lacon ...

