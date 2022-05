La nuova campagna pubblicitaria di Banca Ifis mette al centro l’impresa

Advertising

FedericoCiacca3 : RT @sermel2014: «Non è mai solo una firma. È di più, molto di più» - Flavr7 : RT @vietatoparlare: #SIRIA -È partita una nuova campagna di discredito contro Assad? - vzirnstein : RT @Requadro2: Stefania Campagna nuova head of markets di Jll Italia - Requadro2 : Stefania Campagna nuova head of markets di Jll Italia - El_coche : orca miseria di tendenza c'è Carola...ma chi minchia è Carola, ma questi stanno male, ancora di Amici parlano, un p… -

Engage

"Se è la tua banca la riconosci subito" è il claim dellapubblicitaria di Banca Ifis. Protagonisti degli spot sono le imprenditrici e gli imprenditori attivi nei settori più disparati: dal manufatturiero all'arredamento, dai trasporti alle ...Come Lista Calenda, diciamo sin dall'inizio dellaelettorale che è utile per risolvere una ... Camilli mette in evidenza che i termovalorizzatori digenerazione chiudono il ciclo dei ... L'agenzia WLA firma la nuova campagna pubblicitaria di Croce Rossa Italiana Speranza, durante la sua visita, ha incontrato anche l’immunologo statunitense Anthony Fauci, che ha definito il lavoro del governo italiano “fenomenale” per quanto riguarda la campagna di ...Nel 2021 sono state stimate 55 mila nuove diagnosi di tumore al seno ... pazienti riparte anche quest’anno “Donne in Meta”, campagna di sensibilizzazione promossa da Gilead Sciences Italia ...