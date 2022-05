La ministra Dadone porta ad Ostia il tour dedicato ai giovani “Neet”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 3 maggio 2022)– IlWorking, iniziativa promossa dallaper le Politicheli, Fabiana, fa tappa a. Nella location simbolica dello Skate park, rinato dopo anni di abbandono (leggi qui), sarà allestito il truck e il villaggio itinerante per la sesta tappa del giro d’Italia per ingaggiare, attivare e coinvolgere icosiddetti “”, ovvero quei ragazzi che non studiano né lavorano. L’evento si svolgerà nella piazza antistante lo Skate park, in Via Nostra Signora di Bonaria 13, a partire dalle ore 16:00. Sarà il momento per raccontare dal palco del truck esperienze positive dicapaci dire un cambiamento nella società. “La scelta dello Skate Park di ...