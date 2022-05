La Lezzi si scaglia contro Draghi | sull' Ucraina usa parole disonorevoli

Leggi su iltempo

(Di martedì 3 maggio 2022) Oggi è nato il nuovo gruppo in Senato dal nome Cal (Costituzione-Ambiente-Lavoro) – Pc – Idv e una delle esponenti, Barbara, è ospite della puntata del 3 maggio di Stasera Italia, il talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli. Il Papa potrebbe essere un mediatore in questo conflitto? Allaviene chiesto conto delledel Pontefice: “Io condivido la posizione di Papa Francesco, ha parlato come un capo di Stato pronto a fare da mediatore. Si è elevato davvero rispetto anche alle definizioni e agli insulti che sono stati rivolti a Vladimir Putin. A chi piace Putin? A nessuno, è vero, ha aggredito l', però il Papa ha messo dei punti fermi. Prima il dialogo con Putin, poi si va a parlare anche in. Ha parlato anche delle cause di questo conflitto, che non significa ...