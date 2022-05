La guerra in Ucraina sta accelerando la rivoluzione energetica globale (Di martedì 3 maggio 2022) La pace o l’aria condizionata. Liberarsi dalla dipendenza dalla Russia, per l’Europa, non è “solo” una questione di approvvigionamenti: come rimpiazzare il gas e il petrolio che finanziano la guerra di Vladimir Putin. È una rivoluzione, secondo gli analisti, perché passa dal diversificare i mix energetici, sostituendo dove possibile l’elettricità al metano, e dall’investire miliardi nelle rinnovabili, senza demonizzare il nucleare. Ma è anche ammettere che ci sono tempi tecnici, effetti di breve e lungo periodo, sui quali cambiare le nostre abitudini può incidere come un pacchetto di sanzioni. Solo così si può modificare la congiunzione nel binomio del premier Mario Draghi: la pace e l’aria condizionata. In futuro, ha scritto el País, probabilmente considereremo i mesi dell’invasione dell’Ucraina come il «catalizzatore di uno ... Leggi su linkiesta (Di martedì 3 maggio 2022) La pace o l’aria condizionata. Liberarsi dalla dipendenza dalla Russia, per l’Europa, non è “solo” una questione di approvvigionamenti: come rimpiazzare il gas e il petrolio che finanziano ladi Vladimir Putin. È una, secondo gli analisti, perché passa dal diversificare i mix energetici, sostituendo dove possibile l’elettricità al metano, e dall’investire miliardi nelle rinnovabili, senza demonizzare il nucleare. Ma è anche ammettere che ci sono tempi tecnici, effetti di breve e lungo periodo, sui quali cambiare le nostre abitudini può incidere come un pacchetto di sanzioni. Solo così si può modificare la congiunzione nel binomio del premier Mario Draghi: la pace e l’aria condizionata. In futuro, ha scritto el País, probabilmente considereremo i mesi dell’invasione dell’come il «catalizzatore di uno ...

