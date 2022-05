La Fiorentina cerca un portiere per la prossima stagione (Di martedì 3 maggio 2022) Una delle grandi pecche della Viola in questa stagione è stata la porta. Per questo motivo , un numero uno affidabile per Vincenzo Italiano. La Fiorentina cerca un portiere: Dragowski e Terracciano non all’altezza? Nelle ultime settimane i portieri della Fiorentina hanno commesso diversi errori pesanti. Basti soltanto pensare a quello del portiere polacco contro la Juventus nella semifinale di ritorno della Coppa Italia 21/22, poi determinante per iìla rete dell’ex Bernardeschi. L’ultimo, in ordine cronologico, è stato quello di Terracciano all’80’ contro il Milan nell’ultimo turno di campionato, errore che ha aperto la strada al gol di Leao. Episodi non isolati, nel corso della stagione entrambi i portieri hanno mostrato una certa “insicurezza” tra i pali. Il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 3 maggio 2022) Una delle grandi pecche della Viola in questaè stata la porta. Per questo motivo , un numero uno affidabile per Vincenzo Italiano. Laun: Dragowski e Terracciano non all’altezza? Nelle ultime settimane i portieri dellahanno commesso diversi errori pesanti. Basti soltanto pensare a quello delpolacco contro la Juventus nella semifinale di ritorno della Coppa Italia 21/22, poi determinante per iìla rete dell’ex Bernardeschi. L’ultimo, in ordine cronologico, è stato quello di Terracciano all’80’ contro il Milan nell’ultimo turno di campionato, errore che ha aperto la strada al gol di Leao. Episodi non isolati, nel corso dellaentrambi i portieri hanno mostrato una certa “insicurezza” tra i pali. Il ...

