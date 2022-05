(Di martedì 3 maggio 2022) Il noto conduttore radiofonico Mario Coruzzi, noto a tutti, per motivi di salute ha seguito unache gli ha permesso di dimagrire 60 kg in circa un anno e mezzo. I primi 30 kg li ha persi i 6 mesi.per dimagrire si è affidata ad un nutrizionista che gli ha permesso dipeso in modo bilanciato. Il noto conduttore radiofonico ha spiegato in varie interviste la sua storia ehapeso.cosa ha detto in un’intervista rilasciata a DiPiù: “Il mio problema è tutto di origine nervosa, la mia è fame compulsiva. Mangio anche quando non ce n’è bisogno e il mio disturbo non è genetico, ma è di natura psicologica”. Inoltre “anche se ho raggiunto un buon risultato, la strada è lunga e non ...

Advertising

quotidianodirg : #Saluteebenessere #60kg La dieta di Platinette: ecco come ha fatto a perdere 60 kg - infoitcultura : La dieta di Platinette: ecco come ha fatto a perdere 60 kg -

RagusaNews

È vero o no Ci fa sentire la coscienza a posto. Questa è l'Italia del futuro: un paese ... Venerdì - Sdoganare i travestiti Nellamediatica non poteva mancare un pizzico di odio per ...È vero o no Ci fa sentire la coscienza a posto. Questa è l'Italia del futuro: un paese ... Venerdì - Sdoganare i travestiti Nellamediatica non poteva mancare un pizzico di odio per ... La dieta di Platinette per perdere i chili in eccesso: come funziona Il noto conduttore radiofonico Mario Coruzzi, noto a tutti come Platinette, per motivi di salute ha seguito una dieta che gli ha permesso di dimagrire 60 kg in circa un anno e mezzo. I primi 30 kg li ...