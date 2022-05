Klopp: «Nella ripresa dovevamo provarci e ci siamo riusciti» (Di martedì 3 maggio 2022) Le parole di Jurgen Klopp al termine della partita con il Villareal: «City o Real? non preferisco nessuno, ma ci vedremo a Parigi» Jurgen Klopp ha parlato ai microfoni di SKY, dopo aver raggiunto la sua quarta finale di Champions League. Le sue parole: «Questa finale è come la prima, è eccezionale. Ci siamo complicati la vita ma sapevamo che poteva succedere. L’importante è reagire. Abbiamo preso gol dopo tre minuti ed era il contrario di quello che volevamo, ma siamo restati in campo contro una squadra e un allenatore incredibile. Ci hanno impedito di creare calcio, hanno tenuto in mano l’inerzia ma a fine primo tempo ho detto ai ragazzi che bastava una situazione per ribaltare la partita e all’improvviso abbiamo giocato tra le linee. L’intervallo è stato importante, non c’erano situazioni da mostrare per ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 3 maggio 2022) Le parole di Jurgenal termine della partita con il Villareal: «City o Real? non preferisco nessuno, ma ci vedremo a Parigi» Jurgenha parlato ai microfoni di SKY, dopo aver raggiunto la sua quarta finale di Champions League. Le sue parole: «Questa finale è come la prima, è eccezionale. Cicomplicati la vita ma sapevamo che poteva succedere. L’importante è reagire. Abbiamo preso gol dopo tre minuti ed era il contrario di quello che volevamo, marestati in campo contro una squadra e un allenatore incredibile. Ci hanno impedito di creare calcio, hanno tenuto in mano l’inerzia ma a fine primo tempo ho detto ai ragazzi che bastava una situazione per ribaltare la partita e all’improvviso abbiamo giocato tra le linee. L’intervallo è stato importante, non c’erano situazioni da mostrare per ...

